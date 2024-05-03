Лауреаты премии «Онегин» выступят в «Зарядье» 18 мая

03.05.2024

Лауреаты премии «Онегин» выступят в «Зарядье» 18 мая
В московском концертном зале «Зарядье» 18 мая пройдет гала-концерт лауреатов национальной оперной премии «Онегин». 

«Потом мы планируем поехать по России», — сообщила ТАСС президент премии Хибла Герзмава.

Перед зрителями выступят оперные певцы Валентина Феденева, Шота Чибиров и Алексей Зеленков. Вместе с ними на сцену выйдет солистка Мариинского театра Зинаида Царенко.

Национальная оперная премия «Онегин» проводится ежегодно с 2016 года.

Награждение лауреатов происходит традиционно в ноябре в Санкт-Петербурге.


Фото: Pixabay.com