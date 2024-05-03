Лауреаты премии «Онегин» выступят в «Зарядье» 18 мая

Артисту было всего 29 лет.
Национальная оперная премия «Онегин» проводится ежегодно с 2016 года.
Помимо Кабо, награждена актриса театра «У Никитских ворот» Наталья Корецкая.
Выставка организована Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров при подде...
Два концерта для фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Заслуженного коллектива России под уп...
Артисту было всего 29 лет.
Национальная оперная премия «Онегин» проводится ежегодно с 2016 года.
Помимо Кабо, награждена актриса театра «У Никитских ворот» Наталья Корецкая.
Выставка организована Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров при подде...
Два концерта для фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Заслуженного коллектива России под уп...
Организатором гастролей выступает Росконцерт.
В продолжении с подзаголовком «13 лет спустя» появятся повзрослевшие герои сериала.
Перед юбилейным спектаклем запланирован брифинг худрука театра Михаила Швыдкого и постановочной груп...
Актеры появятся в образе супружеской пары.
Министр культуры встретилась с помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Г...
Артист скончался на 76-м году жизни.
Концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда пройдет в БКЗ «Октябрьский».
Награда присуждена за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
Награда также присуждена актрисе Наталье Корецкой.
Актриса вернется на набережную Круазетт впервые с 1989 года.
Мероприятие состоится 20 мая в Оружейной палате.
XXX юбилейный фестиваль пройдет с 3 по 7 июля 2024 года.
В программе мероприятий также запланирован мастер-класс.
Актер скончался в Санкт-Петербурге.
Демонстрация пройдет 3 мая днем в преддверии официальных мероприятий музыкального конкурса.
03.05.2024