Лауреаты премии «Онегин» выступят в «Зарядье» 18 мая

В московском концертном зале «Зарядье» 18 мая пройдет гала-концерт лауреатов национальной оперной премии «Онегин».





«Потом мы планируем поехать по России», — сообщила ТАСС президент премии Хибла Герзмава.





Перед зрителями выступят оперные певцы Валентина Феденева, Шота Чибиров и Алексей Зеленков. Вместе с ними на сцену выйдет солистка Мариинского театра Зинаида Царенко.





Национальная оперная премия «Онегин» проводится ежегодно с 2016 года.



Награждение лауреатов происходит традиционно в ноябре в Санкт-Петербурге.









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