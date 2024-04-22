В Крыму и городах ЦФО покажут спектакль Донецкого РАМТа о событиях в Донбассе

Спектакль Донецкого республиканского академического молодежного театра (Донецкого РАМТа) «Шахтерская дочь» покажут в Калуге, Орле, Курске, Брянске и Крыму. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал гендиректор – художественный руководитель учреждения Владислав Слухаенко.





В основу спектакля «Шахтерская дочь» легла одноименная поэма Анны Ревякиной о событиях 2014 года в Донбассе. Режиссер постановки – Максим Жданович.





«В мае запланирован крымский выезд, там пять городов намечено. И нас пригласили в Ростовскую область, где фестиваль проводит Новошахтинский театр», — поделился худрук Донецкого РАМТа.





По словам Слухаенко, выступление в Белгороде отменили. Однако 12 мая коллектив планирует выступить на своей площадке. Театр также подал заявку на показ спектакля в рамках фестиваля в Белоруссии.









Фото: Pixabay.com