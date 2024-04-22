Награждение лауреатов спецпремии «Золотая маска» состоится в Москве 27 апреля

Церемония награждения лауреатов специальной премии фестиваля – конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска» пройдет в Бетховенском зале Большого театра. Об этом журналистам сообщила пресс-служба премии.





Награждение пройдет 27 апреля, передает ТАСС . Церемония могла состояться 27 марта. Однако сроки сместились на фоне теракта в «Крокус сити холле».





«Торжественная церемония награждения лауреатов спецпремии «Золотой маски» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» пройдет 27 апреля в 16:00», — говорится в сообщении.





Председатель Союза театральных деятелей СТД России, президент премии и фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ Владимир Машков откроет мероприятие. Ведущим церемонии станет актер театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Добронравов.





Напомним, ранее стали известны лауреаты спецпремий. Среди них оказались оперная певица Тамара Синявская и актриса Людмила Максакова.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва