Владимир Путин допустил расширение и развитие программы «Пушкинская карта»

27.03.2024

Владимир Путин допустил расширение и развитие программы «Пушкинская карта»
Программа «Пушкинская карта» в будущем может развиваться и расширяться. Об этом высказался президент России Владимир Путин.

Глава государства 27 марта прибыл в Тверскую область. Президент встретился с работниками культуры в Торжке.

По словам Путина, Пушкинской картой в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек. Однако в итоге воспользовались только десять миллионов.

«Хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться Пушкинской картой», — отметил глава государства.

Президент ранее заявил, что только неумные люди могут призывать отменить русскую культуру. Путин указал на невозможность отменить культуру целого народа или народов.


Фото: YouTube