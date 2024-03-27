Владимир Путин допустил расширение и развитие программы «Пушкинская карта»

Программа «Пушкинская карта» в будущем может развиваться и расширяться. Об этом высказался президент России Владимир Путин.





Глава государства 27 марта прибыл в Тверскую область. Президент встретился с работниками культуры в Торжке.





По словам Путина, Пушкинской картой в прошлом году могли бы воспользоваться 13 миллионов человек. Однако в итоге воспользовались только десять миллионов.





«Хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента, они не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться Пушкинской картой», — отметил глава государства.





Президент ранее заявил, что только неумные люди могут призывать отменить русскую культуру. Путин указал на невозможность отменить культуру целого народа или народов.









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