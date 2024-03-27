Путин в двух словах описал людей, которые призывают к отмене русской культуры

Путин в двух словах описал людей, которые призывают к отмене русской культуры

27.03.2024

Рассуждать об отмене культуры многонационального народа России могут только неумные люди. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства встретился с работниками культуры в Торжке. Президент в двух словах описал тех, кто призывает к отмене русской культуры.

«По сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди», — заявил Путин.

Президент напомнил, что в России проживают порядка 190 народов и этносов. Отменить культуру целого народа или народов просто нереально, подчеркнул Путин.

Глава государства также высказался о том, будет ли так поступать Россия. По его словам, страна не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в Европе.


Фото: Kremlin.ru