Путин в двух словах описал людей, которые призывают к отмене русской культуры

Рассуждать об отмене культуры многонационального народа России могут только неумные люди. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.





Глава государства встретился с работниками культуры в Торжке. Президент в двух словах описал тех, кто призывает к отмене русской культуры.





«По сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди», — заявил Путин.





Президент напомнил, что в России проживают порядка 190 народов и этносов. Отменить культуру целого народа или народов просто нереально, подчеркнул Путин.





Глава государства также высказался о том, будет ли так поступать Россия. По его словам, страна не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в Европе.









Фото: Kremlin.ru