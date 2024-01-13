В новогодние каникулы в культурных центрах Москвы прошло около 400 мероприятий

В городских культурных центрах во время новогодних праздников организовали почти 400 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





Например, показали спектакль о борьбе добра и зла «Чудесная история Кая и Герды», а также мюзикл «Алиса в Стране чудес» по мотивам знаменитого произведения Кэрролла.





Столичные культурные центры уникальны — они совмещают досуговую и образовательную деятельность, работают самостоятельно, а не в составе музеев или других заведений и находятся во всех округах города.





Сейчас их уже больше 900. Центры расположены так, чтобы горожанам удобно было добираться пешком. Это точки притяжения, где можно активно развиваться, обучаться, общаться, творить и вдохновляться. Кроме того, на этих площадках каждый желающий может провести собственное мероприятие.





В прошлом году в культурных центрах прошло множество событий, которые посетили несколько миллионов человек. Среди них: фестиваль искусств «ЮгАрт» — где соревновались по трём направлениям: танец, вокал и слово, а также фестиваль «Театральный Москвич» — он знакомил зрителей с молодыми актерами и режиссерами, а также позволил иначе взглянуть на классические произведения.









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