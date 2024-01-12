Борис Акунин пополнил реестр иностранных агентов по решению Минюста России

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) пополнил реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщил Минюст России.





На сайте ведомства появилась информация об изменениях в реестре иностранных агентов. В пятницу, 12 января, ряд лиц пополнил этот список.





Одним из новых иноагентов стал Борис Акунин. Напомним, что Росфинмониторинг ранее внес писателя в перечень террористов и экстремистов.





Стоит отметить, что РАМТ снял с репертуара постановки по произведениям писателя. В отношении Акунина было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.









Фото: Pixabay.com