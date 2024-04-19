Не стало актера фильма «Слуга народа» Петра Никитина

19.04.2024
Актер театра и кино Петр Никитин ушел из жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Артисту был 61 год. Никитин снялся в фильме «Слуга народа – 2» с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Ушел в вечность актер нашего театра Петр Никитин. Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене», — говорится в сообщении учреждения в запрещенной соцсети.
Причина ухода актера пока не названа.
Никитин окончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. Работал в Государственном академическом русском драмтеатре имени Пушкина, в центре современного искусства «Новая сцена», Национальном академическом театре имени Леси Украинки. В последние годы играл на сцене киевского академического драмтеатра имени Ивана Франко.
В кино Никитин успел сняться в таких фильмах, как «Время грехов», «Высшая мера», «Матч», «Шулер». Известность актер приобрел после съемок в комедии «Слуга народа – 2».
Фото: Pixabay.com