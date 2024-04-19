Владимир Машков призвал привлекать студентов к работе в СТД России

Студенты театральных вузов начиная с третьего курса могут работать в Союзе театральных деятелей России. Такое мнение высказал председатель объединения, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.





Глава СТД России отметил, что если говорить о молодежном движении Союза, его «как такового нет».





«Поэтому нужно пересмотреть и устав, и конечно, нужно привлекать к сотрудничеству в союзе студентов. Я предполагаю, что это должны быть студенты второго семестра третьего курса. То есть те, кто так или иначе уже определены в этой профессии», — сказал Машков журналистам на полях форума региональных отделений СТД.





По мнению председателя объединения, молодежное движение будет способствовать развитию и духовному обогащению артистов и художников театра. Машков добавил, что главным вектором СТД России является развитие отечественного многонационального театра.









Фото: YouTube