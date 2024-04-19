Около 2 млн человек посмотрели выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы

Выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы посмотрели около 2 миллионов человек, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что выставка работает с апреля 2022 года, в ее экспозицию вошли материалы об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента зарождения до наших дней.



Генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что изначально планировалось, что выставка будет работать в течение трех месяцев, однако по просьбе посетителей она продлевалась несколько раз.



«Сегодня уже можно сказать, что эта выставка стала особой вехой, явлением в истории музея, хотя, казалось бы, она не столько про Великую Отечественную войну, сколько про современность. Но эта современность неразрывно связана с той войной — в нее уходят корни и идеи украинского нацизма. Глубокий взгляд на современные события, осмысление нацистской идеологии в исторической перспективе, как и честная и беспощадная демонстрация ее сегодняшних преступлений, — все это не может не производить впечатления. И в этом, я уверен, основная причина неослабевающей популярности нашей экспозиции», — рассказал гендиректор Музея Победы.



В музее рассказали, что в конце июня 2023 года выставка была значительно расширена, в ней появился новый раздел — «Обыкновенный NATOцизм», посвященный агрессивной политике Североатлантического альянса.









Фото: пресс-служба Музея Победы