Ольга Любимова обсудила новые проекты с композиторов Алексеем Рыбниковым

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с композитором Алексеем Рыбниковым.



Об этом сообщается в Telegram-канале главы Минкультуры.



По словам министра, на встрече обсуждались новые проекты и постановки.



«Впереди нас ждут новые очень яркие, и такие разные проекты. Традиционно — и детские, и взрослые. И в кинотеатрах, и в театрах, и на ведущих концертных площадках. Кажется нет такого направления, в котором мастер не продолжал бы трудиться и создавать все новые и новые поводы для встречи со своим зрителем», — говорится в сообщении.



Ольга Любимова напомнила, что Рыбников написал музыку к более чем сотне картин, мультфильмов и спектаклей. В их числе знаменитые «Приключения Буратино», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Юнона и Авось» и многие другие.



«Очень ждем новых работ Алексея Львовича и готовы со своей стороны оказать необходимую поддержку», — добавила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova