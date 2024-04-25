Более 110 произведений авторов вошли в лонг-лист премии имени Пушкина «Лицей»

Более 110 произведений авторов из 54 российских городов и пяти стран попали в лонг-лист VIII сезона литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель экспертного совета премии, писатель, литературный критик Роман Сенчин.





Награда присуждается молодым прозаикам и поэтам. По словам Сенчина, средний возраст «лицеиста» длинного списка этого сезона составил 28 лет. Самому молодому автору — 15.





«Было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран мира. В длинный список вошли 111 произведений — 50 произведений в номинации «Поэзия» и 61 — в номинации «Проза» — авторов из 54 городов России и 5 стран мира: Белоруссии, Казахстана, Франции, Чехии и Японии», — уточнил Сенчин.





В работе экспертного совета также принимают участие писатели Илья Кочергин, Вадим Муратханов, Елена Погорелая, Михаил Попов и литературный обозреватель Анастасия Шевченко. Победителей в этом сезоне ждет денежная премия за первое, второе и третье места. Церемония награждения пройдет 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва