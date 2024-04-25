Объявили шорт-лист премии военной прозы и публицистики имени Владлена Татарского

Объявлен шорт-лист новой литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина (Владлена Татарского). В список вошли шесть человек.





Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала всеми силами поддерживать премию.





«Речь ведь не об очередной методичке, не о привычных мероприятиях с походами в музей и встречами с ветеранами, а о более глубоком и серьезном деле - о творчестве», — сказала она на оглашении списка.





В шорт лист вошли: военкор издательского дома АиФ, публицист Дмитрий Григорьев, продюсер и журналист Николай Цонку, писатель Григорий Кубатьян, философ Андрей Коробов Латынцев, писатели Иван Даин и Владимир Агранович.





Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов рассказал, как родилась идея премии. Депутат и Максим Фомин ехали в поездку, чтобы помочь семье одного бойца. В пути Татарского накрыло «откровение», вспоминает парламентарий. После его смерти друзья учредили премию имени блогера.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва