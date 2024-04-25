Филипп Янковский описал актера Никиту Кологривого как хорошего парня

Актер Филипп Янковский на показе нового многосерийного фильма «Прометей» на полях Московского международного кинофестиваля (ММКФ) поддержал своего коллегу Никиту Кологривого.





По данным «Газеты.Ru» , артист отказался шутить про звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».





«Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет. Я ему желаю здоровья в первую очередь», — сказал Янковский.





Актер также добавил, что как артист Кологривый «действительно хороший».





Напомним, Никита Кологривый раскритиковал своих коллег по цеху, которые не имеют образования. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, описав его как «лжеартиста». Кологривый также осудил работу актеров «Слова пацана», включая Ивана Янковского, и прошелся по советским артистам Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову.









Фото: YouTube