Никита Михалков выступил против проката фильмов, чьи авторы критикуют Россию

Фильмы авторов, которые «бросили Россию и поливают ее грязью», не должны выходить в прокат. Такое мнение на брифинге озвучил председатель Союза кинематографистов, президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков.





Никита Михалков задался вопросом, стоит ли давать разрешительное удостоверение фильмам, которые сняты людьми, бросившими страну, и «ее хающими, и поливающими грязью».





«Думаю, нет», — ответил он.





По словам Никиты Михалкова, есть люди, которые смогли снять фильм и уехать из России, но остаться в своей профессии. Режиссер отметил, что в этом нет ничего особенного, поскольку важно, почему человек уехал и как реагирует на происходящее в его стране тогда, когда он ее покинул. Никита Михалков напомнил и о тех, кто не пытается заработать на оскорблениях своего народа.









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