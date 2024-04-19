В Донецке начала работать выставка «Сарафан. Монисто. Лапти. Больше, чем песня»

Торжественное открытие выставки «Сарафан. Монисто. Лапти. Больше, чем песня» прошло в Донецком республиканском краеведческом музее. Об этом сообщили в минкультуры ДНР.





В ведомстве уточнили, что выставку предоставил Воронежский областной литературный музей имени Никитина (подразделение «Музей-квартира М.Н. Мордасовой).





«Материалы выставки отражают основные этапы творческого и жизненного пути народной артистки СССР, почетного гражданина города Воронежа Марии Николаевны Мордасовой», — говорится в сообщении минкультуры республики в Telegram-канале.





Жизненный путь Мордасовой сложился под влиянием русской поэтической и песенной традиции, сочетал в себе уважение к крестьянскому труду, незаурядные музыкальные способности, жизнелюбивый характер и любовь к русской народной песне. В начале 1943 года при активном участии артистки родился знаменитый государственный Воронежский русский народный хор под управлением К.И. Массалитинова, где Мордасова проработала 30 лет.









Фото: YouTube