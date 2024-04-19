Пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» стал финалистом премии «Событие года»

19.04.2024

Пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» стал финалистом премии «Событие года»
Юбилейный пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» стал финалистом ежегодной национальной премии «Событие года». Об этом говорится в Telegram-канале форума.

Мероприятие добилось серебра в номинации «Фестиваль года». Форум объединил 3500 молодых деятелей культуры и искусства со всей России и вместил в себя пять разных форматов: фестиваль кино и медиа, музыкальный фестиваль, ярмарку «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство», фестиваль зрелищных искусств, а также спортивную программу, выставки, водные шоу, мастер-классы и многое другое.

Авторы публикации отметили, что в настоящий момент доступна предварительная регистрация на шестой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля.


Фото: YouTube