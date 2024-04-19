Пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» стал финалистом премии «Событие года»

Юбилейный пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» стал финалистом ежегодной национальной премии «Событие года». Об этом говорится в Telegram-канале форума.





Мероприятие добилось серебра в номинации «Фестиваль года». Форум объединил 3500 молодых деятелей культуры и искусства со всей России и вместил в себя пять разных форматов: фестиваль кино и медиа, музыкальный фестиваль, ярмарку «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство», фестиваль зрелищных искусств, а также спортивную программу, выставки, водные шоу, мастер-классы и многое другое.





Авторы публикации отметили, что в настоящий момент доступна предварительная регистрация на шестой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля.



