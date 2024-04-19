Минкультуры рассчитывает, что сборы кинопроката в 2024 году составят 42 миллиарда рублей

19.04.2024
Минкультуры России рассчитывает, что в 2024 году сборы кинопроката в стране составят 42 миллиарда рублей. Об этом сообщила Ольга Любимова.
Министр культуры России напомнила, что в прошлом году в кинотеатрах собрали 40 миллиардов рублей.
«В этом году аккуратно ставим 42 млрд, идем небольшими шагами. Постараемся, чтобы внутри этих 42 млрд доля российского кино тоже была повыше, чем в прошлом году», — добавила глава ведомства.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее назвала сумму совокупных сборов российских кинотеатров. В 2023 году они составили более 40 миллиардов рублей. По ее словам, 2 из них обеспечили отечественные фильмы.
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