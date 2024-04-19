Музей ИЗО Карелии в Петрозаводске впервые представил акварели Алексея Боголюбова XIX века

19.04.2024
Музей ИЗО Карелии в Петрозаводске впервые представил выставочный проект «По России в свите Наследника…». Об этом на открытии рассказал один из организаторов выставки, главный хранитель государственного музея-заповедника «Павловск» Алексей Гузанов.
Экспозиция состоит из 70 акварельных работ коллекции XIX века, которые художник создал во время путешествия по стране в свите наследника престола, великого князя Николая Александровича Романова.
«За всю историю впервые выставляются более 70 работ, иллюстрирующих это путешествие», — сказал Гузанов представителям СМИ.
Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Алексея Боголюбова. Выставка будет работать до 16 июня. После этого экспозиция откроется в Нижнем Новгороде и Саратове.
Фото: Pixabay.com