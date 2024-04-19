Объявлены финалисты премии Гильдии кастинг-директоров

Гильдия кастинг-директоров подвела итоги второй профессиональной премии.



Церемония награждения лауреатов пройдет 20 мая в Театре на Бронной.





В шорт-лист отобраны кандидаты с помощью закрытого голосования, в котором приняли участие 180 членов гильдии.





В номинации «Лучший дебют» представлены Мария Золотухина («Праведник»), Всеволод Володин («Бешенство»), Дмитрий Хасанов («Фаталити»), Олег Савостюк («Снегирь»), Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Дарья Харченко («Краш-тест»).





В номинации «Открытие года» на премию претендуют Алла Сигалова («Балет») и Рабит Батулла («Бери да помни»). Премию за «Лучший актерский ансамбль в художественном фильме» могут получить Владимир Голов, Анжела Тимерханова («Снегирь»), Ольга Гилева («1993»), Татьяна Хречкова («Бешенство»), Ирина Лаврентьева («Повелитель ветра»), Алла Петелина, Екатерина Лобанова («По щучьему велению»), Анастасия Багирова («Год рождения») и Юлия Бабанова («Страсти по Матвею»).





Также на церемонии будут объявлены лауреаты в категориях «Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и других.









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