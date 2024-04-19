Посольство России в Минске организовало для школьников «Веселый Пушкин»

19.04.2024
Посольство России в Белоруссии организовало для школьников Минска выставку работ российского художника Игоря Шаймарданова. Проект начал работать в рамках серии мероприятий к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
На выставке представлены работы из нескольких пушкинских циклов Шаймарданова. Экспозиция «Веселый Пушкин» развернулась в посольстве. По словам автора работ, выставка представляет собой «что-то вроде маленькой выдуманной новеллки из жизни Пушкина или доброго анекдота». Юным зрителям также рассказали о реальной истории пребывания поэта в михайловской ссылке и созданных там произведениях.
«Многое роднит классика с белорусской землей, и не только его произведения, которые знакомы каждому читателю. Предки и потомки гения жили на этой земле и оставили здесь свои следы», — приводит ТАСС
слова советника посольства Алексея Маскалева.
Пушкин и сам посещал белорусскую землю в 1820 и 1824 годах. Поэт останавливался в Могилеве, Орше, Витебске. Имя Пушкина, по словам советника, увековечено в названиях проспектов, улиц, площадей, скверов многих белорусских городов. Памятники поэту установлены в Могилеве, Витебске, Минске, а также в Бресте.
Фото: Pixabay.com