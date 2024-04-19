Владимир Путин поприветствовал участников 46-го Московского международного кинофестиваля

19.04.2024
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов 46-го Московского международного кинофестиваля. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства назвал ММКФ по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны.
«Своей высокой гуманистической миссией он объединяет как маститых кинематографистов, так и тех, кто только начинает свой путь в искусстве, дарит молодым талантливым режиссерам, актерам, сценаристам и художникам прекрасную возможность представить на суд авторитетного жюри свои первые творческие работы», — говорится в телеграмме.
Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а также посодействует укреплению профессиональных, деловых, личных связей и популяризации современных достижений киноискусства.
ММКФ проходит с 19 по 26 апреля. С 1999-го Московский международный кинофестиваль проходит ежегодно.
Фото: Kremlin.ru