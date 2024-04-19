Выставка «Братья Карамазофф навсегда» откроется в Эрьзя-Центре

Открытие групповой выставки художников Дмитрия Плоткина, Игоря Соловьева, Александра Элмара «Братья Карамазофф навсегда» состоится в Эрьзя-Центре. Посетители смогут увидеть экспозицию с 22 апреля.





В проект войдут более 60 работ. Однако центральное место в экспозиции отведут трем большим живописным полотнам: «Кузьма Петров-Водкин и Красный Конь» (Игорь Соловьев), «Универсальная Река Абсолютной Любви» (Дмитрий Плоткин), «Конь-Блед» (Александр Элмар).





«Тема коней возникает неслучайно. На них гости экспозиции будут отправляться в путешествие длинною в жизнь: «Наш проект «Красный конь революции» отображает все этапы жизненного пути человека. Одна картина символизирует рождение, вторая — любовь, третья — смерть. Причем, в данном смысле, можно рассуждать не только о человеческой жизни, но о любом процессе, будь то эпоха или событие. Оно рождается, расцветает и угасает», — поделился Плоткин.





Художники использовали различные техники, живопись маслом и акрилом, графику углем и карандашом, а также керамику. Выставка будет работать до 12 мая. Также зрители увидят фотографии мастеров Александра Элмара и Игоря Соловьева.









Фото: Пресс-служба Эрьзя-Центра