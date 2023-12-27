РАМТ снял с репертуара постановки по произведениям Акунина*

27.12.2023
Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара постановки по произведениям Бориса Акунина*, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.
Ранее Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В отношении писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии», — рассказали в театре.
Ранее Александринский театр, где также шла постановка по пьесе Акунина, сообщил, что получил из Следственного комитета запрос и готовит на него ответ.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов