РАМТ снял с репертуара постановки по произведениям Акунина*

*Внесен в перечень террористов и экстремистов

Ранее Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В отношении писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии», — рассказали в театре.Ранее Александринский театр, где также шла постановка по пьесе Акунина, сообщил, что получил из Следственного комитета запрос и готовит на него ответ.