Фестиваль «Пикник Афиши» возрождается после пятилетнего перерыва

19.04.2024
Рок-фестиваль «Пикник Афиши» возвращается впервые с 2019 года. Мероприятие собирало по 50-60 тысяч зрителей в музее-заповеднике «Коломенское» на берегу Москва-реки.
«Пикник Афиши» впервые пройдет сразу в двух городах. Гости смогут посетить мероприятие в Москве и Санкт-Петербурге. В столице фестиваль переедет в «Лужники». Здесь он начинался в 2004 году. В «Лужниках» фестиваль отметит свое 20-летие.
«Привет, это Пикник «Афиши»! Мы скучали. Мы возвращаемся», — говорится на странице фестиваля «ВКонтакте».
Организаторы уточнили, что в Петербурге фестиваль пройдет на Елагином острове в Парке имени Кирова. В лайнапе соберутся легенды «Пикника» и новые имена русскоязычной сцены.
В Москве фестиваль пройдет 3 и 4 августа. В Санкт-Петербурге – 10 и 11 августа.
Фото: Pixabay.com