В Сочи завершился фестиваль «Кубанский казачок»

07.07.2024
В поселке Лазаревское завершился XXVI Всероссийский фольклорный фестиваль «Кубанский казачок». Фестиваль, проходивший в Сочи, собрал около 625 участников со всей России, сообщает «Российская газета».
«Кубанский казачок» проводится уже 26 лет и проходит на базе Центра национальных культур имени Киркора Мазлумяна, где располагается его основная сцена. В этом году фестиваль открывал Виктор Захарченко, народный артист России, Герой Труда России, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, который является основателем и постоянным председателем жюри фестиваля.
«Фольклорные традиции соединяют поколения людей, а наш фестиваль объединяет не только казаков, но и людей разных национальностей», — рассказал Виктор Гаврилович.
Фестиваль завершился гала-концертом и церемонией награждения. Гран-при был присужден ансамблю «Кубаночка» из Адыгеи. Жюри также наградило победителей в семи номинациях, включая сочинский коллектив «Украинские музыки» и майкопский ансамбль «Долина». Антон Браславский, солист ансамбля «Калейдоскоп», был отмечен в номинации «За высокое исполнительское мастерство».
В этом году победители и лауреаты конкурса получили денежные призы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Сертификаты были вручены руководителям лучших фольклорных коллективов из Адыгеи, Кубани, Крыма, Пензы и Сибири.
Фото: скриншот Youtube