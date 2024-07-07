В Пскове состоялся показ первого фильма из цикла о героях специальной военной операции

07.07.2024
Закрытый кинопоказ первого фильма из документального цикла о героях специальной военной операции состоялся в рамках юбилейного V Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, сообщает ТАСС.
«В рамках юбилейного V Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялся закрытый кинопоказ «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев», — сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В феврале 2022 года Александр Досягаев, командир псковского парашютно-десантного взвода, отправился в зону спецоперации, где в мае того же года получил смертельное ранение. В сентябре 2022 года Александру Досягаеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В фильме используются комментарии учителей, сослуживцев и родственников героя, а также анимационные кадры, основанные на его школьных чертежах и контурных картах.
По словам Ведерникова, показывать фильмы об истории и героях Псковской земли уже стало традицией кинофестиваля.
На данный момент в работе находятся еще три таких фильма.
Фото: Pixabay.com