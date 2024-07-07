В Москве объявлен конкурс граффити «Стены»

Cтартовал прием заявок на конкурс граффити «Стены». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Победители получат возможность раскрасить фасады домов в каждом из городских округов, передает «Культуромания».
В конкурсе могут участвовать студенты художественных специальностей вузов и колледжей Москвы, представители местного сообщества граффитистов, учащиеся и специалисты частных школ граффити, а также москвичи в возрасте от 14 до 35 лет.
Победителей выберут жители Москвы путем голосования. Награждение пройдет во время Дня города. Заявки на участие принимаются до 31 июля на портале «Молодежь Москвы».
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