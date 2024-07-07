В Москве прошел XVII съезд Союза концертных организаций России

В Московской филармонии прошел XVII съезд Союза концертных организаций России (СКОР), в котором приняли участие руководители более 70 региональных филармоний, концертных учреждений и самостоятельных коллективов, сообщается на сайте Минкультуры России.
В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты развития филармонической деятельности в регионах, включая стратегии расширения региональных отделений СКОР, новые направления в цифровой дистрибуции, а также работа проектных офисов Виртуальных концертных залов.
Особое внимание участников съезда было уделено обсуждению вопросов кадрового обеспечения симфонических оркестров в филармонических организациях, анализу текущей ситуации и перспективам взаимодействия СКОР с Ассоциацией музыкальных образовательных учреждений.
На съезде представили результаты всероссийского мониторинга деятельности региональных симфонических оркестров, включающие данные о численности и инструментальном составе оркестров, количестве вакантных мест, среднем возрасте артистов и других важных показателях. Мониторинг выявил лидеров по численности музыкантов (Ярославль, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск), количеству концертов (Новосибирск, Абакан, Нижний Новгород) и количеству посетителей (Екатеринбург, Красноярск, Кисловодск, Уфа, Самара, Омск, Нижний Новгород). Самым «молодым» по среднему возрасту стал Уральский молодежный симфонический оркестр. Вместе с тем мониторинг показал наличие около 10% вакантных мест в оркестрах, наиболее востребованными из которых оказались арфы, валторны, контрабасы, ударные, гобои и трубы.
В съезде СКОР также приняли участие директор Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России Светлана Ермакова и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.
Фото: сайт Минкультуры России