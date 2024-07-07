Ушел из жизни продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау

07.07.2024
О смерти Ландау сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. Причина смерти в заявлении не раскрывается, сообщает «Коммерсантъ».
«Джон был провидцем, чей необыкновенный талант и страсть воплотили на большом экране одни из самых незабываемых историй. Его выдающийся вклад в развитие киноиндустрии оставил неизгладимый след, и его будет очень не хватать», — сообщил Бергман.
Американский продюсер умер в возрасте 63 лет.
Джон Ландау был продюсером таких фильмов, как «Аватар» (2009), «Аватар: Путь воды» (2022) и «Титаник» (1997), которые входят в список самых кассовых фильмов всех времен, занимая первое, третье и четвертое места соответственно. В его фильмографии также значатся «Дорогая, я уменьшил детей» (1989), «Дик Трэйси» (1990, удостоенный трех «Оскаров»), «Солярис» (2002) Стивена Содерберга и «Алита: Боевой ангел» (2019) Роберта Родригеса.
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