В Кисловодске открыли выставку фотографий семей Российской империи

07.07.2024
Фотовыставка «История. В кругу семьи» торжественно открылась у скульптурной композиции «Семья — залог мира» на главном пешеходном проспекте Кисловодска, сообщает ТАСС.
В рамках Года семьи в России, выставка демонстрирует архивные семейные снимки выдающихся личностей и руководителей Советского Союза и Российской империи, включая увеличенные копии фотографий семьи императора Александра II.
По словам главы курорта Евгения Моисеева, в состав экспозиции также включены сделанные в кругу семьи фото известных деятелей искусства, военачальников, космонавтов.
Экспозиция будет работать до 1 сентября.
«В июне экспозиция работала в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Участие в открытии приняли руководство города Кисловодска, директор Российского государственного архива кинофотодокументов Николай Пестов и исполнительный директор фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Михаил Крылов», — добавил глава Кисловодска.
Фото: Pixabay.com