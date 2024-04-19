По информации канала, после перенесенного инфаркта и операции Юрий Куклачев уже встал на ноги.Сын артиста Дмитрий рассказал, что отец выглядит бодрым и «рвется в бой». Отмечается, что через несколько недель Куклачев сможет воссоединиться с семьей. После больницы Куклачеву необходимо будет пройти курс реабилитации и пройти лечение в санатории.Юрий Куклачев был госпитализирован 12 апреля. Артисту стало плохо во время юбилейного шоу в Москве.