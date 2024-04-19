Сын артиста Дмитрий рассказал, что его отец выглядит бодрым и «рвется в бой».
Рыбников написал музыку к более чем сотне картин, мультфильмов и спектаклей.
Главные роли в фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.
О причинах травмы Михаил Мамаев не сообщил.
Мероприятия фестиваля пройдут в августе.
Сын артиста Дмитрий рассказал, что его отец выглядит бодрым и «рвется в бой».
Рыбников написал музыку к более чем сотне картин, мультфильмов и спектаклей.
Главные роли в фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.
О причинах травмы Михаил Мамаев не сообщил.
Мероприятия фестиваля пройдут в августе.
Часть съемок картины проходила на борту Международной космической станции.
С начала действия программы «Пушкинская карта» выдано 10,2 млн карт и приобретено 66,9 млн билетов.
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19.04.2024