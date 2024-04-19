Программный директор ММКФ счел отказ киносетей от пиратских фильмов полезным

Отказ от демонстрации в кинотеатрах пиратских фильмов полезен. Такого мнения придерживается программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ), директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.
По его словам, пиратский прокат не приносит такого дохода, каким он был от демонстрации голливудских фильмов до пандемии. Кудрявцев на полях 46-го ММКФ прокомментировал ТАСС
предложение Ассоциации владельцев кинотеатров поучаствовать в акции и отказаться от картин, которые не имеют официального правообладателя на территории России.
«В принципе, дело хорошее, дело полезное. Пиратский прокат, на мой взгляд, больших кассовых высот не берет, потому что у этих фильмов отсутствует маркетинг, отсутствует PR, отсутствуют привычные каналы продвижения», — сказал программный директор фестиваля.
Кудрявцев добавил, что российское кинопроизводство должно догнать рыночный спрос для восстановления трафика допандемийных показателей. Спрос на отечественное кино, по его мнению, может вырасти на фоне отказа от пиратских фильмов.
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва