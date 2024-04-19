Киевский Музей Булгакова предложили перенести в Орел

Киевский Музей Михаила Булгакова могут перенести в Орел. Соответствующее решение принял губернатор области Андрей Клычков.





Глава региона поручил проработать вопрос о переносе музея на фоне сообщений из Киева о возможном закрытии учреждения. В пресс-службе губернатора уточнили. Что о планах Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях.





«Не перестаю удивляться, слушая новости с территории Украины <…> Была информация о том, что Булгакова обвинили в нелюбви к Украине и любви к России. Поэтому в СМИ прозвучало о закрытии музея Булгакова в Киеве», — сказал глава региона.





Клычков подчеркнул, что родители Булгакова родом из Орловской губернии. Поэтому губернатор счел возможным размещение музея в Орле на «абсолютно законных основаниях».









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