В Малом театре пройдет премьера спектакля «В чужом пиру похмелье»

19.04.2024

В Малом театре пройдет премьера спектакля «В чужом пиру похмелье»
В Малом театре 20 апреля состоится премьера спектакля «В чужом пиру похмелье».

В основу сюжета легла пьеса Александра Островского.

Режиссером постановки стала победительница режиссерской лаборатории в Малом театре «Постигая Островского» Ланьбо Цзяо. Она окончила курс театральной режиссуры Григория Козлова, который окончила в Российском государственном институте сценических искусств.

«Какая плотная, короткая, динамичная пьеса, сочная в диалогах! И много смеху. Большая удача Островского», — высказывался о пьесе в своих «тетрадях» Александр Солженицын.

«Эта пьеса Островского малоизвестна и, как мне кажется, недооценена. В чужом пиру похмелье. Стремление осознанно или бессознательно вмешиваться в чужие дела, наверное, является частью человеческой натуры», — рассказала режиссер Ланьбо Цзяо.

В спектакле задействованы заслуженные артисты России Петр Складчиков, Татьяна Лебедева, Дмитрий Кознов и другие.

Фото: Pixabay.com