В Малом театре пройдет премьера спектакля «В чужом пиру похмелье»

В Малом театре 20 апреля состоится премьера спектакля «В чужом пиру похмелье».



В основу сюжета легла пьеса Александра Островского.





Режиссером постановки стала победительница режиссерской лаборатории в Малом театре «Постигая Островского» Ланьбо Цзяо. Она окончила курс театральной режиссуры Григория Козлова, который окончила в Российском государственном институте сценических искусств.





«Какая плотная, короткая, динамичная пьеса, сочная в диалогах! И много смеху. Большая удача Островского», — высказывался о пьесе в своих «тетрадях» Александр Солженицын.





«Эта пьеса Островского малоизвестна и, как мне кажется, недооценена. В чужом пиру похмелье. Стремление осознанно или бессознательно вмешиваться в чужие дела, наверное, является частью человеческой натуры», — рассказала режиссер Ланьбо Цзяо.





В спектакле задействованы заслуженные артисты России Петр Складчиков, Татьяна Лебедева, Дмитрий Кознов и другие.





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