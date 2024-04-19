В Малом театре пройдет премьера спектакля «В чужом пиру похмелье»

19.04.2024
В Малом театре 20 апреля состоится премьера спектакля «В чужом пиру похмелье».
В основу сюжета легла пьеса Александра Островского.
Режиссером постановки стала победительница режиссерской лаборатории в Малом театре «Постигая Островского» Ланьбо Цзяо. Она окончила курс театральной режиссуры Григория Козлова, который окончила в Российском государственном институте сценических искусств.
«Какая плотная, короткая, динамичная пьеса, сочная в диалогах! И много смеху. Большая удача Островского», — высказывался о пьесе в своих «тетрадях» Александр Солженицын.
«Эта пьеса Островского малоизвестна и, как мне кажется, недооценена. В чужом пиру похмелье. Стремление осознанно или бессознательно вмешиваться в чужие дела, наверное, является частью человеческой натуры», — рассказала режиссер Ланьбо Цзяо.
В спектакле задействованы заслуженные артисты России Петр Складчиков, Татьяна Лебедева, Дмитрий Кознов и другие.
Фото: Pixabay.com