Жюри кинофестиваля стран БРИКС назвало культурный обмен главной задачей смотра

Члены жюри кинофестиваля стран БРИКС назвали главной задачей смотра знакомство с кинематографом стран, входящих в объединение, и обмен опытом. Об этом судьи рассказали на пресс-конференции.





Кинофестиваль стран БРИКС проходит на полях Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с 19 по 23 апреля. Председатель жюри, продюсер, режиссер и сценарист Алексей Пиманов отметил, что в объединение входят страны, которые представляют великие цивилизации со своей культурой и историей, кинематографом, который ни на что не похож.





«Нам очень важно слышать друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга. И я считаю, что самая главная задача нашего фестиваля именно такая — услышать и увидеть друг друга», — сказал он.

Пиманов отметил, что жюри ждет интересного, хорошего, качественного кино со своим языком.





Кинокритик Жао Шугуан из Китая отметил, что зрители в КНР очень любят отечественные фильмы. Однако они также с удовольствием смотрят картины из России, Индии, Бразилии, ЮАР, Ирана и Египта. Критик выразил надежду, что на фестивале фильмы из этих стран получат еще большее продвижение и это поспособствует культурному обмену.









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