Жюри кинофестиваля стран БРИКС назвало культурный обмен главной задачей смотра

Жюри кинофестиваля стран БРИКС назвало культурный обмен главной задачей смотра

19.04.2024

Члены жюри кинофестиваля стран БРИКС назвали главной задачей смотра знакомство с кинематографом стран, входящих в объединение, и обмен опытом. Об этом судьи рассказали на пресс-конференции.

Кинофестиваль стран БРИКС проходит на полях Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с 19 по 23 апреля. Председатель жюри, продюсер, режиссер и сценарист Алексей Пиманов отметил, что в объединение входят страны, которые представляют великие цивилизации со своей культурой и историей, кинематографом, который ни на что не похож.

«Нам очень важно слышать друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга. И я считаю, что самая главная задача нашего фестиваля именно такая — услышать и увидеть друг друга», — сказал он.
Пиманов отметил, что жюри ждет интересного, хорошего, качественного кино со своим языком.

Кинокритик Жао Шугуан из Китая отметил, что зрители в КНР очень любят отечественные фильмы. Однако они также с удовольствием смотрят картины из России, Индии, Бразилии, ЮАР, Ирана и Египта. Критик выразил надежду, что на фестивале фильмы из этих стран получат еще большее продвижение и это поспособствует культурному обмену.


Фото: Pixabay.com