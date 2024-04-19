Ольга Любимова анонсировала 27 мероприятий Russian Film Festival в 26 странах

19.04.2024

Ольга Любимова анонсировала 27 мероприятий Russian Film Festival в 26 странах
Около 30 мероприятий в 26 странах мира запланировано в рамках Russian Film Festival. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Russian Film Festival 2024 года охватит 26 стран. Всего пройдет 27 мероприятий.

«Это страны Азии и Африки, Ближний Восток, страны Латинской Америки <...> и такие наши ближайшие соседи, как Германия, Франция, Сербия», — уточнила министр.

Ольга Любимова также отметила, что раньше география работы в культурной сфере была больше. Однако «все горизонтальные связи сохраняются».


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой