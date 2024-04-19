Ольга Любимова анонсировала 27 мероприятий Russian Film Festival в 26 странах

Председатель Союза кинематографистов добавил, что есть люди, которые смогли снять фильм и уехать из ...
Речь идет о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других.
Актер театра и кино скончался на 62-м году жизни.
Кинофестиваль стран БРИКС пройдет с 19 по 23 апреля на полях ММКФ.
Иван Кудрявцев убежден, что это поможет создать спрос на российское кино.
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что это превысит показатели 2023 года.
Председатель Союза кинематографистов добавил, что есть люди, которые смогли снять фильм и уехать из ...
Речь идет о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других.
Актер театра и кино скончался на 62-м году жизни.
Кинофестиваль стран БРИКС пройдет с 19 по 23 апреля на полях ММКФ.
Иван Кудрявцев убежден, что это поможет создать спрос на российское кино.
Председатель Союза театральных деятелей считает, что молодежное движение будет способствовать развит...
Мероприятие завоевало серебро в номинации «Фестиваль года».
Увидеть работы художников можно будет с 22 апреля.
Решение принято на фоне сообщений из Киева о возможном закрытии музея.
Выставку предоставил Воронежский областной литературный музей имени Никитина.
Церемония награждения лауреатов пройдет 20 мая в Театре на Бронной.
В основу сюжета легла пьеса Александра Островского.
Выставка работает с апреля 2022 года, в ее экспозицию вошли материалы об истории возникновения и раз...
Сын артиста Дмитрий рассказал, что его отец выглядит бодрым и «рвется в бой».
Рыбников написал музыку к более чем сотне картин, мультфильмов и спектаклей.
Главные роли в фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.
О причинах травмы Михаил Мамаев не сообщил.
Мероприятия фестиваля пройдут в августе.
Часть съемок картины проходила на борту Международной космической станции.
19.04.2024