В Красноярском крае покажут фильмы по книгам Виктора Астафьева

12.01.2024
В Красноярском крае пройдут кинопоказы художественных и документальных фильмов по произведениям и о жизни писателя Виктора Астафьева.
В мае 2024 года будет отмечаться 100 лет со дня рождения писателя. Кинопоказы пройдут в рамках III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» в нескольких городах Красноярского края, сообщает пресс-служба «Енисей кино».
Фестиваль «Герой» пройдет в Красноярском крае с 20 по 24 мая 2024 года. 100-летию Астафьева будет посвящена отдельная программа смотра.
«Мы планируем показать во всех кинозалах региона документальные фильмы о сибирском писателе и игровые картины, снятые по его произведениям», — рассказали организаторы.
В программу показов войдут картины «Звездопад», «Сюда не залетали чайки», «Путеводитель по Овсянке» и другие ленты. Список фильмов еще формируется.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования 100-летия со дня рождения Виктора Астафьева в Красноярском крае запланирован ряд передвижных выставок
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Фото: Pixabay.com