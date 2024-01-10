В Красноярском крае пройдет цикл выставок о жизни и творчестве Виктора Астафьева

В Красноярском крае пройдет цикл передвижных выставок о жизни и творчестве писателя Виктора Астафьева.



Весной отмечается 100 лет со дня рождения Астафьева.



По словам заведующего отделом Литературного музея имени Астафьева Александра Черепанова, передвижные выставки побывают в разных городах Красноярского края.



«Сейчас у нас есть две выставки, которые в 2024 году смогут увидеть жители края — это "Окопная правда Астафьева" и "Я расскажу о себе сам". Первая выставка посвящена военной теме, которую в своих произведениях поднимал писатель. Вторая рассказывает о его жизни, родной деревне Овсянка, родителях, бабушки», — приводит ТАСС слова Черепанова.



Специалист рассказал, что проект «Окопная правда Астафьева» включает собрание цитат писателя о войне, уникальные предметы, принадлежащие Астафьеву.



Президент России Владимир Путин в марте 2023 года подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Виктора Астафьева. К юбилею рядом с родной деревней Астафьева в Красноярском крае будет построен Национальный центр его имени. Он будет расположен в мемориальном комплексе Астафьева.









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