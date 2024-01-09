Умер советский артист Виталий Билоножко

Артист Виталий Билоножко умер в возрасте 70 лет. Такую информацию подтвердили в горсовете родного города актера Бурыня.





Актер и певец выпустился из сумского музыкального училища, после чего окончил национальную консерваторию в Киеве. Также артист работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле и на украинском Гостелерадио. Билоножко был основателем и организатором фестиваля «Мелодия двух сердец».





Артист часто выступал в паре с супругой Светланой. В 1995 году Билоножко присвоили звание народного артиста Украины. Причина смерти артиста не уточняется.





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