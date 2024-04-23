Певица Лолита будет вести новое музыкальное шоу на НТВ

23.04.2024

Певица Лолита будет вести новое музыкальное шоу на НТВ
Певица Лолита будет вести новое оригинальное шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ вместе с телеведущим Вадимом Такменевым. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Премьера «ВИА Суперстар!» состоится на НТВ 12 мая. За звание «суперстаров» сразятся восемь музыкальных коллективов, чей пик популярности пришелся на 80-е, 90-е и нулевые.

Участвовать в проекте будут группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли», «Балаган Лимитед» и «Стрелки». Компанию им составят вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры».

В судейский состав вошли ведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Наташа Королева. 

В марте концерт Лолиты в Барнауле отменили. Исполнительница должна была выступить в ДК Моторостроителей. Однако мероприятие не состоялось.


Фото: YouTube