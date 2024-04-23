Певица Лолита будет вести новое музыкальное шоу на НТВ

23.04.2024
Певица Лолита будет вести новое оригинальное шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ вместе с телеведущим Вадимом Такменевым. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Премьера «ВИА Суперстар!» состоится на НТВ 12 мая. За звание «суперстаров» сразятся восемь музыкальных коллективов, чей пик популярности пришелся на 80-е, 90-е и нулевые.
Участвовать в проекте будут группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли», «Балаган Лимитед» и «Стрелки». Компанию им составят вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры».
В судейский состав вошли ведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.
В марте концерт Лолиты в Барнауле отменили. Исполнительница должна была выступить в ДК Моторостроителей. Однако мероприятие не состоялось.
Фото: YouTube