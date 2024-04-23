Артисты МХТ имени Чехова приехали с гастролями на космодром Восточный

23.04.2024
Артисты МХТ имени Чехова и художественный руководитель – директор театра Константин Хабенский выступили на космодроме Восточный. Представление состоялось в рамках гастролей коллектива.
Впервые артисты МХТ имени Чехова побывали на космодроме Восточный. Коллектив представил литературно-музыкальную композицию «Смотришь в небо и видишь – звезда…».
«А уже завтра программу смогут увидеть жители Благовещенска», — уточнили в пресс-службе театра.
Перед зрителями выступили Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Ольга Литвинова, Марина Брусникина, Алена Хованская, Павел Ващилин, Данил Стеклов, Юлия Ковалева, Алексей Варущенко. Зрители стоя аплодировали артистам после выступления.
Гастроли артистов проходит при поддержке «Роскосмоса» и правительства Амурской области. В МХТ отметили, что специально для них в трансбордерной галерее космодрома возвели сцену и организовали зрительный зал на 500 мест.
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва