Фильм «Жокей пустыни» завоевал главный приз кинофестиваля стран БРИКС на ММКФ

23.04.2024

Фильм «Жокей пустыни» завоевал главный приз кинофестиваля стран БРИКС на ММКФ
Фильм режиссера Абу Бакра Шоки «Жокей пустыни» забрал главный приз кинофестиваля стран БРИКС. Смотр проходит на полях 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Первая женщина-сценарист, режиссер и продюсер в ОАЭ Найла Аль-Кхаджа сочла за честь объявить о вручении главного приза «Жокею пустыни».

«Большое спасибо вам за теплый прием в прохладной Москве», — приводит ТАСС ее слова.

Приз за лучшую женскую роль достался Ране Хаттаб за фильм «Крысиная дыра» Моххамеда Эль-Саммана (Египет). Награда за лучшую мужскую роль отошла российскому актера Александру Яценко за картину «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина.

Специальный приз жюри получил фильм «Шаг к мечте: раз и навсегда» режиссера Да Пэна (Китай). Награда за лучшую режиссерскую работу ушла Абу Бакру Шоки за картину «Жокей пустыни» (Саудовская Аравия, Египет, Иордания). Фильм также признан лучшим по решению жюри.


Фото: Pixabay.com