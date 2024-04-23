Фильм «Жокей пустыни» завоевал главный приз кинофестиваля стран БРИКС на ММКФ

23.04.2024
Фильм режиссера Абу Бакра Шоки «Жокей пустыни» забрал главный приз кинофестиваля стран БРИКС. Смотр проходит на полях 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Первая женщина-сценарист, режиссер и продюсер в ОАЭ Найла Аль-Кхаджа сочла за честь объявить о вручении главного приза «Жокею пустыни».
«Большое спасибо вам за теплый прием в прохладной Москве», — приводит ТАСС
ее слова.
Приз за лучшую женскую роль достался Ране Хаттаб за фильм «Крысиная дыра» Моххамеда Эль-Саммана (Египет). Награда за лучшую мужскую роль отошла российскому актера Александру Яценко за картину «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина.
Специальный приз жюри получил фильм «Шаг к мечте: раз и навсегда» режиссера Да Пэна (Китай). Награда за лучшую режиссерскую работу ушла Абу Бакру Шоки за картину «Жокей пустыни» (Саудовская Аравия, Египет, Иордания). Фильм также признан лучшим по решению жюри.
Фото: Pixabay.com