Каннский кинофестиваль включил еще три фильма в основной конкурс

Три фильма пополнили программу основного конкурса Каннского кинофестиваля. Соответствующее решение о включении лент приняли организаторы смотра.





На сайте Каннского кинофестиваля обновилась программа основного конкурса. Так, организаторы добавили мультфильм «Самый ценный товар» Мишеля Хазанавичуса, триллер «Три километра до конца света» Эмануэла Парву и ленту «Семя священного инжира» Мохамада Расулофа.





Стоит отметить, что анимационный проект станет первой работой жанра, участвующей в основном конкурсе Канн с 2008 года. Тогда на фестивале представили «Вальс с Баширом» Ари Фольмана.





В рамках внеконкурсной программы пройдет премьерный показ новой экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» от режиссеров дилогии «Три мушкетера». В главной роли появится Пьер Нинэ. Картина выйдет в российских кинотеатрах 26 сентября.









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