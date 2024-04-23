Покинувшие Россию создатели «Мастера и Маргариты» не получают гонорары от проката

23.04.2024
Создатели фильма «Мастер и Маргарита», которые покинули страну, не получают гонорары от проката ленты. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
По ее словам, из-за одного человека, который уехал из страны и «написал какие-то посты», нельзя оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища.
«Есть еще важный момент - никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — подчеркнула Ольга Любимова.
Министр культуры рассказала об этом на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».
Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» вышел на больших экранах этой зимой. Картина несколько недель была лидером проката. Фильм заработал 2 миллиарда рублей чуть более чем за месяц проката.
Фото: Pixabay.com