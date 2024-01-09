Скончался российский писатель Марк Харитонов

На 87-м году жизни скончался российский писатель, переводчик, обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов.



О смерти писателя сообщил его сын Алексей Харитонов в соцсети.



«Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах. Вы читайте», — написал Алексей.

Причина смерти Марка Харитонова не сообщается.



Марк Харитонов родился в 1937 году в Житомире. В 1960 году окончил Московский педагогический институт им. Ленина. Харитонов — автор повестей «Прохор Меньшутин», «Провинциальная философия», романов «Два Ивана», «Возвращение ниоткуда», других книг. Роман Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» удостоен премии «Русский Букер».









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