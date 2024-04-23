В Париже прозвучали шедевры русской классической музыки

Российские музыканты, лауреаты международных конкурсов пианистка Варвара Кутузова и виолончелистка Анастасия Ушакова сыграли шедевры русской классической музыки на концерте в Париже. Мероприятие «Магия дуэта» прошло в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли.





По данным ТАСС , дуэт исполнил произведения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Александра Глазунова и Петра Чайковского.





«Это действительно магия», — отметила после выступления руководитель центра Анна Котлова.





Концерт посетила правнучка Рахманинова Александра Конюс-Рахманинова. Она пришла поддержать молодых исполнительниц.

Варвара Кутузова является победительницей конкурса Дениса Мацуева Astana Piano Passion, а также лауреатом нескольких российских и международных конкурсов. Первый сольный концерт пианистка дала в восемь лет в Москве.





Анастасия Ушакова в 2015 году стала лауреатом первой премии Международного юношеского конкурса имени Чайковского. Виолончелистка организовала Всероссийскую виолончельную академию.









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