В Калининградской области начали снимать фильм по поэме Твардовского «Василий Теркин»

23.04.2024
Кинокомпания «Русское кино» начала снимать первую полномасштабную экранизацию поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» в Калининградской области. Об этом журналистам рассказала зампредседателя региональной кинокомиссии и руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова.
Режиссером экранизации выступает Карен Геворкян. В прошлом он участвовал в создании фильма «Кин-дза-дза!».
«Картина о фронтовой жизни солдата во время Великой Отечественной войны поддержана Фондом кино, Военкино и Первым каналом», — поделилась с ТАСС
Акопова.
Собеседница агентства добавила, что Александр Твардовский писал заключительные главы знаменитой поэмы о Великой Отечественной войне в Тапиау. Так до 1946 года назывался нынешний Гвардейск. Здесь писатель оказался вместе с войсками третьего Белорусского фронта, где служил военным корреспондентом.
Фото: Pixabay.com