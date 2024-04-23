Квинтет Игоря Бутмана и певица Фантине впервые выступят на джазовом фестивале в Бахрейне

23.04.2024

Квинтет Игоря Бутмана и певица Фантине впервые выступят на джазовом фестивале в Бахрейне
Квинтет Игоря Бутмана и певица Фантине выйдут на сцену в рамках седьмого фестиваля Bahrain Jazz Fest в Бахрейне. Мероприятие пройдет на полях Королевского гольф-клуба 26 апреля.

В пресс-службе народного артиста РФ Игоря Бутмана рассказали ТАСС о событии в преддверии Международного дня джаза.

«Квинтет Игоря Бутмана и певица Фантине выступят на седьмом фестивале Bahrain Jazz Fest!» — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что пятерка музыкантов является «первым российским коллективом, который выступит на этом фестивале». В пресс-службе добавили, что в 2024 году мероприятие посвящено «универсальному языку джаза, который объединяет страны, несмотря на разность культур и поколений».


Фото: Pixabay.com