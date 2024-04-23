ГИТИС будет налаживать связи с театральной академией и консерваторией Марокко

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) намерен сотрудничать с театральной академией и консерваторией Марокко. Об этом в интервью рассказал ректор вуза Григорий Заславский.





По его словам, идея о поездке в Марокко родилась после прошедшего в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка 2023 года.





«Дело в том, что мы ищем те страны на Африканском континенте, сотрудничество с которыми могло бы быть осмысленным и полезным. И Марокко - одна из них, тем более что королевство - это страна с развитой театральной культурой», — поделился с ТАСС Заславский.





Ректор ГИТИСа добавил, что в различных городах страны есть площадки, где идут музыкальные и драматические спектакли.





В столице Марокко Заславский встретился с директором департамента искусств министерства по делам молодежи, культуры и связи Хишамом Абкари. Стороны договорились, что ГИТИС будет налаживать связи с марокканской театральной академией и консерваторией.









Фото: Минкультуры России